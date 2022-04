Torna il QuakeCon: il grande evento di Bethesda e ID Software sarà solo digitale

I rappresentanti di Bethesda Softworks e ID Software annunciano il ritorno del QuakeCon: l'edizione 2022 della celebre kermesse videoludica non verrà organizzata in presenza ma solo in digitale.

"Come voi, siamo delusi di non poter tornare a Dallas quest'anno con l'evento in presenza", esordisce Bethesda nel comunicato che preannuncia il ritorno del QuakeCon con la formula dell'evento in remoto legata alle ormai note problematiche per l'emergenza Coronavirus.

Il colosso videoludico americano sottolinea come "un evento di queste dimensioni richiede mesi di pianificazione e, in questo caso, abbiamo dovuto prendere delle decisioni quando c'era troppa incertezza (sull'andamento della pandemia, ndr), un'incertezza che non ci ha permesso di coronare il sogno del ritorno al QuakeCon in presenza".

L'edizione 2022 del QuakeCon si terrà ufficialmente dal 18 e il 20 agosto. La tre giorni di spettacolo in streaming sarà foriera di novità per tutti gli appassionati di giochi Bethesda e ID Software. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola per il QuakeCon 2022, gli organizzatori dello show spiegano che "ci impegniamo a tornare con il festival in presenza, nella sua forma classica, per il 2023 e non vediamo davvero l'ora di riabbracciare i nostri amici, proporre loro uno stand che mostri tutti i PC personalizzati dei fan e organizzare concorsi con tonnellate di giochi e hardware per chi parteciperà all'evento". Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento con tutti gli annunci della Quakecon 2021.