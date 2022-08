Torna il QuakeCon: ecco la scaletta del grande evento di Bethesda e ID Software

Mancano ormai pochi giorni al QuakeCon 2022 e così le alte sfere di Bethesda e ID Software si riaffacciano sui social per pubblicare la scaletta degli appuntamenti in programma per il grande evento mediatico con tante sorprese previste per gli appassionati.

Come da tradizione per questo importante appuntamento, anche nell'edizione 2022 del QuakeCon riceveremo tanti aggiornamenti sui giochi Bethesda e ID Software in arrivo, oltre ad assistere e partecipare a tornei, raccolte fondi, interviste agli sviluppatori e promozioni multipiattaforma con sconti sull'intero catalogo dei giochi del publisher legato agli Xbox Game Studios.

Il valzer del QuakeCon partirà ufficialmente alle ore 18:15 italiane di giovedì 18 agosto con il pre-show e, dalle ore 19:00, con lo spettacolo inaugurale diretto da Marty Stratton di ID Software. Subito dopo, Bethesda terrà una serie di dirette da Nord America, Brasile, Francia, Spagna, Polonia e Italia incentrate sui videogiochi già disponibili e su quelli di prossima uscita. Tra gli approfondimenti previsti per il QuakeCon 2022 ci saranno infatti i focus su Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire Tokyo, Quake e altri titoli non meglio specificati.

Nel corso dello show sono previsti anche degli interventi speciali da parte di sviluppatori e altre personalità, di conseguenza ci sarà spazio anche per delle importanti sorprese. L'evento farà poi da sfondo a degli show della community come Quiz-a-Thon Game Show, Cooking In-Game Recipes, Interactive Fundraising Shows, il leggendario Dirty Keyboard Contest, PC Building Guides e tanti altri.

Lo spettacolo digitale del QuakeCon 2022 farà inoltre da grancassa mediatica al Campionato Mondiale di Quake Champions di Bucarest (Polonia), come pure ad iniziative di beneficenza che coinvolgeranno enti come l'American Civil Liberties Union (ACLU), il Dallas Pets Alive (che si occupa di adozioni di animali randagi o abbandonati) e Four Paws (un'associazione che si dedica al benessere degli animali).