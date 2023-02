L'eTennis torna protagonista con Roland Garros Esports su Tennis Clash

Le Roland-Garros eSeries tornano ufficialmente nel 2023 nella loro sesta edizione. Il più grande evento di eTennis al mondo viene riproposto da Bnl Paribas e dalla Federazione Francese di Tennis sul titolo Tennis Clash, confermando il successo delle piattaforme mobili per questo tipo di eventi.

Con 120 milioni di download e oltre 238.000 utenti, il titolo mobile firmato Wildlife Studios si conferma la casa delle Roland-Garros eSeries, le quali offriranno un montepremi di 5.000 euro consegnato nel contesto della Grand Final dal vivo a Parigi. La prima fase di qualificazione inizierà il 23 febbraio 2023 e si concluderà il 27 dello stesso mese, seguita da un evento analogo dal 23 al 27 marzo. Dopodiché, tra aprile e maggio 2023 si terranno le fasi conclusive della competizione, che resta comunque aperta a tutti.

Complessivamente ci saranno quattro slot confermati da questi tre Open Qualifier, seguiti da altri quattro slot attribuiti con eventi chiusi come Women in Games, Handigamers e Twitch Community Clash. Un posto viene invece dato a William Foster, vincitore del torneo AO Tennis Clash 2023 – e campione in carica delle Roland-Garros eSeries. In totale tra fase round robin, semifinali e finali si terranno 28 match, pronti a offrire tanto spettacolo agli appassionati di tennis.

Dotan Arad, General Manager di Tennis Clash, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare tutti i dettagli della competizione 2023 continuando la proficua collaborazione la Federazione francese. Fare parte delle Roland-Garros eSeries by Pnb Paribas è un onore e ci stiamo sforzando di fornire ai nostri giocatori i migliori contenuti possibili e un’esperienza di prim’ordine. Offrire loro l’opportunità di competere al Roland-Garros, allo stesso circuito dei tennisti professionisti, è per molti un sogno che diventa realtà”.