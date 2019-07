Torna la skin Fishstick nell'aggiornamento del negozio di Fortnite: tutte le novità

Se avete sempre desiderato avere un look da pesce, potremmo sicuramente consigliarvi un buono psicologo, ma prima di rivolgervi all'aiuto di uno specialista, potete dare un'occhiata al nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, visto che è tornata in vendita la skin Fishstick.

Trattandosi di una skill rara potete trasformarvi in pesce al costo di 1200 V-Bucks. Sono poi di nuovo in vendita anche le skin colorate abbinabili allo Stendardo Brigata, le prime al costo di 800 V-Bucks, e il secondo che vi costerà 400 V-Bucks. Completano il quadro infine i picconi Emblematic e Bootstrap e il glider Coral Cruiser.

Nelle Daily Sales troviamo invece le skin Guan Yu, epica da 1500 V-Bucks e Asmodues, rara al costo di 1200 V-Bucks insieme all'emote Crabby e al banner dedicato alla Coppa del Mondo di Fortnite, in arrivo proprio questo weekend.

Vi ricordiamo che gli oggetti in vendita nello shop non rappresentano alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma modificheranno soltanto il look estetico del vostro personaggio. Per quanto riguarda le ultime novità in-game, sono in corso i festeggiamenti per il compleanno di Fortnite, che questo mese compie due anni. Se aveste bisogno di un aiuto, ul nostro sito trovate la guida alle sfide del secondo anniversario di Fortnite.