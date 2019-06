Torna la skin di John Wick nell'aggiornamento del negozio di Fortnite

Keanu Reeves è uno dei personaggi più popolari del momento, e che la community di Internet ha dimostrato di apprezzare particolarmente, anche dopo il suo ingresso nel mondo dei videogiochi, vista la sua presenza all'E3 2019 e il suo ruolo in Cyberpunk 2077.

Ecco che dunque potrebbe far molto piacere ai suoi fan, il ritorno della skin leggendaria di John Wick, dunque con le fattezze dell'attore, in Fortnite, con l'ultimo aggiornamento del negozio. Per averla serviranno 2000 V-Bucks. In vendita anche la skill Sofia da 1500 V-Bucks e le già apparse ieri Plastic Patroller e Toy Trooper. Tra gli altri oggetti disponibili anche il piccone Simple Sledge e la copertura Green Toy.

Nelle Daily Sales invece troviamo la skin Birdie e il piccone in tema golf, Driver. Sono poi in vendita ben tre emote: Step It Up, Be Seeing You e Bulletproof. Completano il quadro le coperture Assassin e Contrast e il piccone Stark Splitter.

