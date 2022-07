Torna il Sottocosto Euronics con Xbox Series S a 259 euro e Nintendo Switch a 269 euro

Dall'8 luglio e per dieci giorni, da Euronics torna il Sottocosto con tante offerte su centinaia di articoli, tra questi anche le console, con focus particolare su Nintendo Switch e Xbox Series S, ora proposte ad un prezzo ridotto.

Nello specifico, Xbox Series S costa ora 259 euro invece di 299 euro con un risparmio del 13% sul prezzo di listino, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per la console Microsoft, proposta in versione base con console e controller ma senza giochi o accessori aggiuntivi nel pacchetto.

Sconto del 10% per Nintendo Switch disponibile nelle varianti Joy-Con Grigio e Blu/Rosso Neon a 269 euro invece di 299 euro. Anche in questo caso non ci sono giochi o accessori extra inclusi nel bundle ma solamente i contenuti della confezione originale, quindi console, stand, due Joy-Con e cavetteria.

L'ultima offerta gaming del Sottocosto Euronics è quella legata al volante Logitech G29 Driving Force Racing a 219 euro invece di 409 euro con un risparmio del 46% per quello che, seppur datato, resta uno dei volanti più apprezzati dai videogiocatori appassionati di racing game.

Tutte le offerte indicate sono valide online e nei punti vendita Euronics dall'8 luglio e per dieci giorni, salvo esaurimento delle scorte disponibili in negozio o nel magazzino eCommerce.