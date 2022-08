Torna il SUBtember su Twitch: supportate il canale di Everyeye con abbonamenti in sconto

Grazie alla collaborazione tra Twitch e Lenovo, anche nel 2022 torna l'atteso SUBtember, l'evento grazie al quale gli utenti della piattaforma di streaming possono acquistare abbonamenti di qualsiasi tipo e livello ad un prezzo di favore.

A partire dal prossimo giovedì 1 settembre 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano, gli utenti potranno acquistare gli abbonamenti su Twitch sfruttando le seguenti offerte:

20% di sconto sugli abbonamenti di 1 mese

25% di sconto sugli abbonamenti di 3 mesi

30% di sconto sugli abbonamenti di 6 mesi

Questo significa che potete approfittare dell'iniziativa per iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e supportarci oppure migliorare il vostro abbonamento Prime (o un abbonamento che avete ricevuto in regalo) con un'estensione o un upgrade del livello a prezzo scontato. L'iniziativa della piattaforma viola coinvolge qualsiasi tipo di acquisto relativo alle sub e potete quindi decidere liberamente come supportarci sfruttando l'offerta, che vi ricordiamo terminerà alla fine del mese di settembre. Per chi non lo sapesse, tutti gli iscritti al canale Twitch di Everyeye possono accedere al canale Discord e ricevere un invito all'esclusivo canale Telegram.

Ne approfittiamo anche per ricordare che l'abbonamento al canale Twitch di Everyeye è completamente gratuito per tutti coloro i quali dispongono di un account Amazon Prime: basta collegare il profilo a Twitch per attivare i benefici di Prime Gaming, tra i quali vi è la possibilità di iscriversi ad un canale ogni mese e riscattare giochi e DLC esclusivi.