Torna l'Xbox Partner Preview! Data, ora, durata e giochi dell'evento Microsoft di marzo

Microsoft annuncia ufficialmente la seconda edizione dell'Xbox Partner Preview, l'evento organizzato con gli sviluppatori e gli editori di terze parti che collaborano attivamente con la casa di Redmond per rimpolpare di contenuti, e ovviamente di videogiochi, il catalogo di Xbox, PC Windows e Game Pass.

A distanza di poco meno di cinque mesi dalle tante sorprese del primo Xbox Partner Preview, la divisione verdecrociata del colosso tecnologico americano si appresta perciò a trasmettere un nuovo, importante spettacolo digitale che farà luce su alcune delle esperienze interattive più interessanti in arrivo su PC e Xbox (ma non solo).

Il valzer delle World Premiere promesseci da Microsoft con il secondo Xbox Partner Preview partirà ufficialmente alle ore 19:00 italiane di mercoledì 6 marzo. Nel corso dello show della durata di 30 minuti, avremo modo di immergerci nelle atmosfere stilose dell'hack 'n' slash Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Una volta riemersi dalle ambientazioni della nuova avventura in salsa action di Capcom, i ragazzi di Nexon ci faranno sbirciare tra le pieghe del lavoro portato avanti dagli sviluppatori di The First Berserker: Khazan e Path of Exile 2. Anche Electronic Arts 'sarà della partita' con un approfondimento su Tales of Kenzera: Zau. Come accaduto a inizio anno con gli annunci dell'Xbox Developer Direct, nel corso del prossimo evento a tinte Microsoft non sono da escludere ulteriori sorprese per gli utenti PC Windows e Xbox, come pure per gli abbonati a Xbox e PC Game Pass.



Noi di Everyeye.it saremo in diretta su Twitch e YouTube mercoledì pomeriggio sin da prima delle 19:00 per aspettare il nuovo Xbox Partner Preview, lo commenteremo in diretta, fateci compagnia!