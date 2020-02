Tornadus protagonista dell'Ora Leggendaria di oggi su Pokémon GO

Come ogni Mercoledì, anche oggi arriva su Pokémon GO la famosa Ora Leggendaria, uno degli eventi più noti dell'app di Niantic. L'orario di inizio è il solito, per cui a partire dalle 18 di oggi, 12 Febbraio, fino alle 19, sarà possibile catturare un Pokémon speciale.

Oggi il protagonista dell'Ora Leggendaria sarà Tornadus, che troverete disponibile nei Raid di tutte le palestre libere. Per fortuna però non avremo solo la giornata di oggi a disposizione per trovare Tornadus, che resterà comunque fino a Marzo 2020, per cui c'è ancora tempo per registrarlo nel vostro pokédex.

Nel frattempo, per arrivare preparati all'evento di oggi, potete dare un'occhiata alla nostra guida ai Raid di Tornadus, dove troverete consigli utili, soprattutto sui Pokémon e le mosse da utilizzare per catturarlo più facilmente.

È decisamente un buon periodo per gli allenatori che ancora si dilettano con Pokémon GO, dato che Niantic sta facendo uscire sempre più eventi, anche se brevi, in modo che i giocatori hanno sempre qualcosa da fare. In questo senso siamo tutti in attesa del Pokémon Day, per vedere cosa questo giorno speciale riserverà ai giocatori di Pokémon GO. È già stato confermato il ritorno dei mostri clone su Pokémon GO, ad esempio. Trovate tutte le ultime notizie a riguardo sul nostro sito.