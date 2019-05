Tornano i Days of Play: ecco la nuova PS4 Slim in edizione limitata

L'evento State of Play di Sony si è appena concluso con un breve filmato che ha annunciato il ritorno dell'iniziativa Days of Play, durante il quale sarà messa in vendita una console in edizione limitata.

Parliamo per la precisione di una PlayStation 4 Slim con hard disk da 1 Terabyte con scocca grigia e, sulla parte superiore, le icone dei 4 tasti frontali del controller Sony. Inutile dire che il DualShock incluso nella confezione avrà una colorazione identica a quella della console ed è molto probabile che sarà venduto anche separatamente per un periodo di tempo limitato.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli sulla durata dell'evento e sul prezzo della console in edizione limitata. Vi ricordiamo però che lo scorso anno i Days of Play sono stati accompagnati da numerosi sconti sul PlayStation Store e dal lancio di una speciale PS4 Slim.

Vi ricordiamo che tra le novità dell'evento troviamo anche il gameplay di Final Fantasy 7 Remake, la data d'uscita di Medievil Remake e il trailer d'annuncio di Predator Hunting Grounds.