Tornano i Free Play Days su Xbox: Dirt Rally 2.0 giocabile gratis per pochi giorni

Dopo la pausa per il periodo natalizio, Microsoft ha deciso di far tornare in auge i Free Play Days, e così dopo che gli utenti hanno potuto godersi nel weekend prima di Natale Goat Simulator, Puyo Puyo Champions e Valkyria Chronicles 4, arriva ora un nuovo gioco con cui mettersi alla prova gratis per qualche giorno.

Si tratta di Dirt Rally 2.0, uno dei più bei titoli della serie motoristica di Codemasters (qui potete leggere la nostra recensione di Dirt Rally 2.0), che sarà disponibile gratuitamente fino al 5 Gennaio. Si tratta della prima volta dopo un po' di tempo, che la promozione include solamente un gioco gratis, ma va ricordato che i Free Play Days non riguardano solo i titoli gratuiti, ma danno anche l'opportunità a tutti di provare, sempre a costo zero, Xbox Live per un weekend.

Insomma, se non avete un abbonamento, ma avete sempre voluto vedere di cosa si tratta, potete provare i servizi online di Microsoft già da ieri, e sempre fino al 5 Gennaio, così se non vi interessasse Dirt Rally 2.0, avete comunque qualcosa per cui gioire.

Per scoprire invece quali altre offerte vi riserva l'Xbox Store, vi rimandiamo alla sua pagina ufficiale, dove sarete aggiornati dal buon Major Nelson. Che ne pensate della promozione? Darete una chance a Dirt Rally 2.0?