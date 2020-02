Tornano i GIG Tiger, annunciati i primi quattro giochi!

Il colosso del giocattolo Hasbro ha annunciato il ritorno dei giochi portatili Tiger (da noi noti come GIG Tiger) particolarmente diffusi tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90. I primi quattro modelli saranno disponibili dal prossimo autunno.

La compagnia americana ha previsto una lineup iniziale di quattro giochi: The Little Mermaid (La Sirenetta), Transformers Generation 2, X-Men Project X e Sonic the Hedgehog 3, già prenotabili da GameStop negli Stati Uniti al prezzo di 14,99 dollari l'uno. I giochi funzioneranno con due batterie AA, il design sarà ispirato ai modelli classici con tanto di pulsanti coloratissimi e schermo monocromatico.

Hasbro ha già in programma ulteriori ondate di Tiger se il progetto avrà successo, tutto dipenderà quindi dalle vendite dei primi quattro giochi. I GIG Tiger hanno indubbiamente lasciato il segno insieme ad altri giochi elettronici molto popolari come il robot Emiglio, Il Grillo Parlante e il Tamagotchi.

E voi che ricordi avete dei GIG Tiger? Qual è il vostro gioco preferito? Nel corso degli anni sono uscite numerose versioni portatili di giochi di successo, da Mega Man a Sonic passando per Golden Axe, Altered Beast, Castlevania 2 Simon's Quest oltre a produzioni originali o basate su licenze sportive di grido (NBA, NFL, WWF, F1) e sui cartoni, i film e le serie TV più famose dell'epoca.