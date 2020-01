Tornano Latios e Latias nei Raid Speciali di Pokémon GO

Buone notizie per gli aspiranti allenatori di Pokémon GO, soprattutto per chi non è un giocatore della primissima ora, dato che sul celebre mobile game di Niantic stanno per tornare nei Raid Speciali due Pokémon che mancavano da un po' di tempo dalla loro ultima apparizione.

Si tratta di Latios e Latias, i Pokémon Eone, che torneranno nel nuovo weekend di Raid Speciali, per l'appunto, la prossima settimana. Dunque sarà possibile catturare i due nel periodo dal 24 Gennaio fino al 27 Gennaio alle 22:00. Ad ingolosire ancora di più tutti gli allenatori, il fatto che arriveranno anche le loro versioni shiny.

Nel frattempo, questa settimana si terrà il Pokémon GO Community Day di Gennaio, che è dedicato a Piplup (a proposito, è stata svelata anche la nuova mossa speciale di Piplup in Pokémon GO), per cui come di consueto, nel gioco ci sono diverse attività da svolgere.

Tornando ai due Pokémon Eone, se volete prepararvi al meglio ad affrontarli, sul nostro sito trovate la guida per catturare Latios e Latias, compresi i poKèmon e le mosse suggerite per combatterlo. Che ne pensate del ritorno dei due Pokémon? Sono già presenti nel vostro PokéDex o state aspettando il prossimo weekend per tentare di catturarli?