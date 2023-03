Tornano le maratone sul canale Twitch Everyeye: giochiamo a Resident Evil aspettando RE4!

Il canale Twitch di Everyeye.it si prepara ad ospitare nuovamente uno dei format più amati dal pubblico: parliamo delle maratone, che tornano proprio in occasione del lancio di Resident Evil 4 Remake, con un pomeriggio a tutto horror aspettando il lancio del nuovo gioco Capcom.

Martedì 21 marzo a partire dalle 15:00 saremo in diretta per tutto il pomeriggio e giocheremo a Resident Evil HD, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake, ripercorriamo quindi la prima trilogia di Resident Evil in attesa di poter portare in live Resident Evil 4 Remake dal day one.

Vi aspettiamo quindi sul canale Twitch di Everyeye.it e vi invitiamo ad iscrivervi così da non perdervi neanche un secondo delle nostre live quotidiane, con un palinsesto giornaliero che include sessioni di gamplay, talk show, rubriche e l'immancabile Morning Show mattutino in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, per iniziare la giornata con il piede giusto.

Potete supportare il canale Twitch di Everyeye.it gratis con Amazon Prime mentre il canale Telegram dell'Orda di Everyeye è ora aperto a tutti, anche ai non abbonati al canale. Insomma, una bella occasione di ritrovo per la community, vi aspettiamo il 21 marzo alle 15:00 per rivivere le emozioni horror dei primi tre giochi di Resident Evil.