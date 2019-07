Tornano le skin Flare e Nitebeam nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Mentre i server sono ancora offline per via dell'arrivo dell'aggiornamento 9.40 di Fortnite, sono stati resi noti i nuovi oggetti che saranno in vendita nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, che come di consueto sarà online a partire dalle 13 italiane, salvo ritardi nella distribuzione della patch.

Tra le novità di oggi è sicuramente da segnalare il gradito ritorno delle due coloratissime skin Flare e Nitebeam, insieme alle skin Maverick e Shade. Tutti e quattro gli outfit sono di grado epico, per cui il loro prezzo è di 1500 V-Bucks. Completano il quadro i picconi Splintered Light e Vivid Axe, il glider Megabat e le coperture Core e Essence.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece troviamo altre due skin: Sparkplug e Bullseye, rispettivamente rara e non comune, e quindi in vendita al prezzo di 1200 e 800 V-Bucks. Sono presenti poi ben tre emote: Crabby, Guitar Walk e Rock, Paper, Scissor. Infine è in vendita anche il piccone Icicle.

Dopo avervi ricordato che gli oggetti in vendita nello shop non forniscono alcun vantaggio competitivo in battaglia, vi invitiamo a leggere tutte le ultime novità su Fortnite sul nostro sito. Sapevate, ad esempio, che potrebbero essere arrivati dei primi indizi sulla Stagione 10 di Fortnite?