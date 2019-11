Tornano le skin di Stranger Things nel negozio di Fortnite

Per chi non lo sapesse, il 6 Novembre si celebra lo Stranger Things Day. Si tratta infatti del giorno in cui, nella serie TV di Netflix, Will Byers viene rapito, dando vita dunque alle avventure narrate nel corso delle varie stagioni nella cittadina di Hawkins.

Evidentemente anche Fortnite ha voluto festeggiare l'occasione, dato che nell'ultimo aggiornamento del negozio, sono tornate in vendita le skin di Fortnite dedicate a Stranger Things. Lanciate già lo scorso mese di Luglio, tornano adesso anche in questo secondo capitolo del celebre battle royale di Epic Games.

Si tratta della skin da Sceriffo Hopper, di grado epico da 1500 V-Bucks e quella da Demogorgone, che di V-Buck ne costa invece 1200. Per completare il set c'è anche una copertura a tema, Eternal Zero, da 500 V-Bucks. Gli altri oggetti in vendita nel negozio sono le skin Infinity e Supersonic, quest'ultima leggendaria da 2000 V-Bucks, il piccone Star Strike, il glider Surefire, e le coperture Tendrils, Stealth Black e Dogfight.

Nelle daily sales invece troviamo le danze Pick it Up, Drop the Bass e Go! Go! Go!, oltre alle skin Scarlet Defender e Recon Specialist.

Che ne pensate? Approfitterete dell'occasione per sfoderare il nuovo costume da Sceriffo Hopper o magari da Demogorgone?