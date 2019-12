Tornano gli XDays da Mediaworld con sconti e offerte su console e PC Gaming

Dall'11 al 23 dicembre Mediaworld lancia gli XDays, con consegna standard gratuita per tutti gli acquisti effettuati sul sito. Per l'occasione la catena propone anche una serie di nuovi sconti e promozioni su PC Gaming, accessori e console.

Tra i prodotti a sconto troviamo Notebook Gaming MIS GL75 9SE a 1.499 euro, MSI Infinite a 1.499 euro, Monitor ASUS MG248QR a 199.99 euro, PC Gaming MSI Trident A 9SC a 1.249 euro, Xbox One X 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order, 30 giorni di Xbox Game Pass e LIVE Gold a 329 euro, monitor HP 25MX a 149.99 euro e tastiera Trust GXT 830-RW a 22.99 euro.

La lista completa delle offerte Mediaworld XDay di dicembre 2019 è disponibile sul sito, ricordiamo che la promozione è valida solamente per gli acquisti online, non essendoci ovviamente spese di consegna da sostenere per l'acquisto in negozio. Mediaworld offre anche la possibilità di ordinare online i prodotti e ritirarli in uno dei 177 punti vendita sparsi per l'Italia, il servizio è gratuito.

Gli XDays di Mediaworld sono già attivi e andranno avanti fino al prossimo 23 dicembre, giusto in tempo per gli ultimi regali di Natale.