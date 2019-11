I tornei Challenger Series PS4 si arricchiscono con la competizione mondiale di FIFA 20

Sony Interactive Entertainment annuncia la prima Stagione delle Challenger Series dedicata a FIFA 20, alla quale potranno partecipare tutti i giocatori italiani possessori di PlayStation 4.

Per aderire al torneo, è necessario iscriversi fino al 18 novembre, giorno nel quale apriranno i battenti dell’attesa competizione, possedere una copia del gioco, un abbonamento a PlayStation Plus ed essere connessi online a PlayStation Network. La registrazione può essere effettuata in due modi: dalla dashboard di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, i giocatori dovranno accedere alla sezione"Eventi, scegliere l’opzione Tornei e selezionare la competizione a cui iscriversi; dal web, invece, bisognerà identificare uno dei tornei in corso elencati sul portale playstation.com/tournaments, accedere al link del sito di ESL e registrarsi con un account ESL.

Ogni stagione della Challenger Series di EA Sports FIFA 20 durerà 2 mesi e sarà contraddistinta da 3 fasi:

Step 1 : l’utente -per accedere alla fase successiva- sarà chiamato a conquistare almeno tre vittorie su quattro match disputati

: l’utente -per accedere alla fase successiva- sarà chiamato a conquistare almeno tre vittorie su quattro match disputati Step 2 : coloro che avranno superato con successo la prima fase, dovranno partecipare ad un torneo ad eliminazione diretta e posizionarsi nella top 64

: coloro che avranno superato con successo la prima fase, dovranno partecipare ad un torneo ad eliminazione diretta e posizionarsi nella top 64 Step 3: solo i primi 64 classificati dei tornei della seconda fase si potranno qualificare per contendersi il titolo di campione

Il primo premio in palio consisterà in $1.000 in contanti (dollari USA) o 12.000 punti FIFA + biglietti per la UEFA Champions League e sistemazione per due persone a una partita degli ottavi di finale a scelta del vincitore. Tutti gli altri concorrenti potranno comunque aggiudicarsi premi in denaro, punti FIFA e temi dinamici per PlayStation 4.