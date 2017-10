Tornei di MK8, Splatoon 2 e Pokken DX al Padiglione Everyeye.it a Lucca Comics!

Buone notizie per gli appassionati: ilospiterà i tornei di tre popolarissimi giochi per Switch, ovvero. Di seguito, tutti i dettagli.

Nintendo sarà presente all'interno del padiglione di Everyeye.it con uno stand all'insegna della competizione su Nintendo Switch. Ogni giorno verranno ospitati tre tornei di Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Pokken Tournament DX, per un totale di cinquanta tornei ai quali sarà possibile partecipare durante i 5 giorni di durata della fiera.

I giocatori avranno l'opportunità di disputare le finali direttamente sul palco, in compagnia dei redattori di Everyeye.it, mentre per tutti i partecipanti sono previsti diversi gadget a tema Nintendo. I torni si svolgeranno all'interno del Padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato, le iscrizioni sono gratuite e potranno essere effettuate ogni giorno al nostro stand. Vi aspettiamo!