Tornei PlayStation: come partecipare, ricompense e giochi supportati

Da qualche giorno è finalmente possibile prendere parte ai Tornei PlayStation, una nuova funzionalità che Sony ha implementato sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 e grazie alla quale è possibile prendere parte alle competizioni online con pochissimi click.

Come partecipare ad un torneo PlayStation

Prendere parte alle competizioni ufficiali PlayStation è davvero semplice. Il primo step consiste nel visitare il sito ufficiale ed effettuare l'accesso con le credenziali del proprio account PlayStation Network. A quel punto è possibile navigare sul portale per cercare nel calendario quelli che sono i tornei disponibili per i giochi sui quali vi è la volontà di competere. A tal proposito, il sito propone un'ampia gamma di filtri che consentono di evidenziare solo gli eventi che soddisfano le esigenze del giocatore. Per scoprire maggiori dettagli su un torneo, basta cliccarci sopra per leggerne la descrizione completa, gli orari, il numero di partecipanti e le ricompense. L'iscrizione può avvenire tramite click sul tasto azzurro con su scritto 'Iscriviti', a patto che abbiate effettuato il login con il vostro profilo. In alternativa, potete iscrivervi tramite le schede attività dei giochi su PlayStation 5. Una volta completata l'iscrizione, il sistema vi assegnerà un match, indicandovi l'avversario oltre alla data e all'ora del primo match. Dopo l'iscrizione, è possibile verificare l'andamento della competizione direttamente sul sito PlayStation Competition Center.

Giochi supportati

Ecco di seguito l'elenco dei giochi di cui sono disponibili Tornei PlayStation ad oggi:

Apex Legends

FIFA 23

Gran Turismo Sport

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

NBA 2K22

NBA 2K23

Call of Duty Vanguard

Dragon Ball FighterZ

Street Fighter V

Mortal Kombat 11

Guilty Gear Strive

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r]

Ricompense

Le ricompense dei tornei consistono principalmente in codici da riscattare sul PlayStation Store per ottenere credito oppure periodi di estensione dell'abbonamento a PlayStation Plus. Il premio di ogni torneo viene inviato automaticamente al giocatore dopo qualche giorno dalla conclusione della competizione ed è possibile accorgersi del messaggio tramite le notifiche della console. Sappiate però che le notifiche durano un massimo di 30 giorni ed occorre leggere il messaggio entro questo periodo, altrimenti verrà cancellato e non sarà più possibile recuperarlo. Va inoltre precisato che gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono ottenere ricompense aggiuntive in caso di vittoria.