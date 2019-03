Al via il primo torneo italiano di Super Smash Bros Ultimate by GameStopZing

Il primo torneo di Super Smash Bros. Ultimate promosso da GameStopZing parte dal Sud Italia per risalire in due mesi lo Stivale. Dal 31 marzo al 26 maggio i negozi di GameStopZing diventano infatti il terreno di scontro degli appassionati di Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch.

Otto tappe dal vivo (Catania, Palermo, Giuliano in Campania, Napoli, Roma, Roma, Verona e Piacenza) e una sfida finale sarà giocata in diretta sul canale Twitch di PG Esports per decidere chi sarà il campione che si aggiudicherà un viaggio per due persone alla Nintendo Gamescom 2019 di Colonia. Per il secondo e terzo classificato sono previsti due premi: il secondo classificato si aggiudicherà una gift card GameStop da 300 euro, mentre il terzo una gift card GameStopZing da 200.

Le date e gli orari del torneo

31 marzo, ore 14:30 GameStop CC Etnapolis Contrada Valcorrente 23, 95032 Belpasso CT

11 aprile, ore 15:30 GameStop CC Conca d'Oro Via Giuseppe Lanza di Scalea 1963, 90146 Palermo PA

18 aprile, ore 15:30 GameStop CC Auchan Via Santa Maria a Cubito, 80014 Giugliano in Campania NA

5 maggio, ore14:30 GameStop CC Auchan Via Argine, 380, 80147 Napoli NA

12 maggio, ore 14:30 GameStop CC Roma Est Sotto Via Collatina, 00132 Roma RM

14 maggio, ore 15:30 GameStop CC Market C. Da Vinci Viale Donato Bramante, 00054 Fiumicino RM

19 maggio, ore 14:30 GameStop CC Verona Adige Viale delle Nazioni, 1, 37135 Verona VR

26 maggio, ore 14:30 GameStop CC Galassia Via L. Gorgni, 20, 29122 Piacenza PC

La partecipazione è gratuita, ma i gamers devono avere almeno 16 anni, una card GameStop+ e una tessera ASI - GEC. Il formato delle sfide sarà adattato a seconda del numero di partecipanti: fino a 32 giocatori si giocherà un tabellone a doppia eliminazione, a partire da 33 e fino a 64 giocatori un tabellone ad eliminazione diretta. Le sfide consisteranno in incontri 1vs1 al meglio delle tre stock.