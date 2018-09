Torneo Street Fighter V con Schiacci e Overwatch World Cup con MorningStars su Twitch

Quest'oggi sabato 2 settembre abbiamo in serbo due trasmissioni che faranno sicuramente la felicità di tutti gli amanti degli eSports e del gaming competitivo.

A partire dalle ore 12:00, i Samsung Morning Stars commenteranno in diretta i match della Overwatch World Cup in corso di svolgimento a Parigi. Ieri gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la Polonia, e quest'oggi dovranno vedersela dapprima con l'Olanda, partita importantissima per il passaggio del turno, e poi con la Francia, una delle nazionali più forti del mondo. Potrete seguire l'evento sul canale Twitch dei Morning Stars.

A partire dalle ore 17:00 SchiacciSempre vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per la prima parte del torneo di Street Fighter V: Arcade Edition da lui organizzato, Italia's Got Combos: Fasi Preliminari. La competizione proseguirà poi martedì 25 settembre con la seconda parte, Italia's Got Combos: Fasi Finali. Vista l'importanza dell'evento per la community, le due trasmissioni dureranno ben tre ore.

