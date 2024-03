Torneranno anche Atari Jaguar e Lynx? Altre console classiche nei piani di Atari

A pochi giorni dal lancio di Atari THE400 Mini, una retro-console ispirata al pioneristico home computer lanciato per la prima volta nel 1979, la storica compagnia videoludica non sembra affatto intenzionata a fermarsi.

Dopo l'insuccesso dell'Atari VCS, l'azienda ha trovato nelle operazioni nostalgia la sua nuova dimensione. Prima c'è stata Atari 50: The Anniversary Celebration, una raccolta per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch contenente quasi un centinaio di videogiochi classici che hanno fatto la storia dell'azienda, e poi Atari 2600+, retro-console ispirata del modello CX2600-A del 1980.

Ebbene, sembra che l'Atari 2600+ si sia rivelato abbastanza remunerativo da convincere Atari ha proseguire su questa strada, dunque dopo THE400 Mini potrebbe esserci dell'altro. A dichiararlo è stato il Presidente e CEO Wade Rosen nel corso di un'intervista concessa a Time Extension: "Siamo rimasti molto soddisfatti dall'accoglienza dei fan e dai risultati sul mercato. Dunque ci saranno sicuramente altri progetti in questo stile. Ci piacciono molto, anche perché sono in linea con il nostro DNA".

Quale altra console potrebbe arrivare in futuro? Rosen non ha offerto indizi in merito, ma secondo Tech Extension Atari potrebbe spingersi un po' più avanti nel tempo, ad esempio riesumando l'Atari Jaguar del 1993, o addirittura inoltrarsi nella dimensione portatile, facendo conoscere ai giovani videogiocatori una console come Atari Lynx. Idee senza dubbio suggestive, cosa ne pensate al riguardo?