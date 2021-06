Toscana Fantasy, online il secondo spot: Fossetti promuove le meraviglie toscane!

Continua a pieno ritmo la campagna promossa dalla Regione Toscana che vede protagonista anche il nostro Francesco Fossetti! Dopo la pubblicazione del primo imperdibile episodio di Toscana Fantasy, è ora tempo di compiere un ulteriore viaggio tra gli splendidi panorami toscani.

Tra la suggestiva magia dell'Abbazia di San Galgano e le testimonianze del passato etrusco che avvolgono la storia toscana, l'ironia della Casa di Produzione Fidelio confeziona un nuovo ed epico spot. A manifestare senza freni il suo entusiasmo per le meraviglie della regione italiana, troviamo ancora una volta il nostro inarrestabile Francesco Fossetti, pronto per l'occasione a cimentarsi in travestimenti ed esplorazioni.

Quali sorprese ha in serbo la Toscana per i viaggiatori in cerca di pace e meraviglia? Per scoprirlo, vi invitiamo a dedicarvi alla visione del secondo spot proposto dall'iniziativa istituzionale: come da tradizione, trovate il filmato direttamente in calce a questa news. Avete già avuto modo di visitare questi splendidi luoghi? Se la risposta è no, non dimenticate di appuntarvi le destinazioni sulla vostra personale bucket list: la Regione Toscana vi attende a braccia aperte!

Vi ricordiamo che l'iniziativa Toscana Fantasy non è ancora terminata: presto sarà infatti svelato anche il terzo e ultimo spot della campagna istituzionale. Non resta che attendere per scoprire dove ci condurrà il gran finale: appuntamento alla prossima settimana!