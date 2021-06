Toscana Fantasy: online il primo spot con il Fossa per promuovere la Regione Toscana

Per celebrare e far conoscere le meraviglie delle proprie terre, la Regione Toscana ha scelto il nostro Francesco Fossetti come protagonista di Toscana Fantasy, una serie di tre spot che debutta con il primo episodio oggi mercoledì 9 giugno.

Grazie alla casa di produzione Fidelio, la Regione Toscana ha scritto e realizzato tre spot che raccontano la Toscana in maniera originale, moderna e ironica, prendendo quasi in contropiede i metodi di comunicazione ai quali ci hanno sempre abituato i canali istituzionali. Non faticherete a rintracciare lo zampino di Francesco Fossetti, che ha arricchito gli spot con dei rifermenti al mondo dei videogiochi, i quali hanno spesso e volentieri scelto le bellezze paesaggistiche e architettoniche della Toscana come ambientazione.

Il primo episodio di Toscana Fantasy, disponibile da oggi e visibile in apertura di notizia, ci porta infatti dapprima a San Gimignano e poi al manicomio di Volterra. La cittadina in provincia di Siena, se ben ricordate, è uno dei luoghi esplorabili in Assassin's Creed 2: nello spot ci viene offerto uno sguardo alla Torre del Diavolo, che la leggenda vuole capace di crescere da sé, liberamente scalabile da Ezio Auditore nell'open world di Ubisoft. Le stanze polverose e decadenti del manicomio di Volterra, oggi chiuso, possono invece essere visitate in The Town of Light, videogioco realizzato dallo studio di sviluppo italiano LKA.

Prima di lasciarvi alla visione del primo spot della serie Toscana Fantasy, segnaliamo che gli altri due video verranno pubblicate mercoledì 16 giugno e mercoledì 23 giugno!