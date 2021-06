Toscana Fantasy, online l'ultimo spot: Fossetti ci porta tra le mura di Lucca e Vinci!

CI SIAMO! Giunge a compimento il viaggio del nostro Francesco Fossetti tra alcune delle grandi bellezze della sua Regione, realizzato nella splendida cornice dell'iniziativa Toscana Fantasy.

Promossa dalla Regione Toscana, la campagna pubblicitaria è stata plasmata dalla Casa di Produzione Fidelio, che per l'occasione ha deciso di cimentarsi in un racconto non convenzionale delle bellezze di questo angolo d'Italia. Utilizzando come fil rouge la capacità dei panorami toscani di stimolare la fantasia e il sogno, l'iniziativa Toscana Fantasy ha dato vita a tre spot molto speciali, che hanno visto la diretta partecipazione del nostro Francesco Fossetti.

Dopo aver condotto i viaggiatori tra San Gimignano e Volterra nel primo spot e aver rievocato il passato etrusco e leggende di San Galgano nel secondo spot, è giunto ora il momento di concludere l'itinerario con due ulteriori tappe decisamente speciali. Con il terzo e ultimo spot della campagna Toscana Fantasy, è possibile inoltrarsi tra lo splendore celato dalle alte mura di Lucca, città simbolo degli appassionati italiani di immaginari fantastici, pronta ogni anno ad accogliere migliaia di sognatori in occasione di Lucca Comics & Games. Non meno suggestiva è però Vinci, terra natale di Leonardo, la cui mente è da sempre simbolo di una straordinaria capacità di immaginazione.



Non possiamo dunque che invitarvi a concludere il percorso di Toscana Fantasy in nostra compagnia: trovate il nuovo spot direttamente in calce a questa news. E, ovviamente, vi auguriamo un buon viaggio, al più presto, tra gli splendori della Regione Toscana.