Toscana Fantasy, tutti gli spot disponibili: in video il nostro Francesco Fossetti!

È infine giunto al termine il viaggio compiuto dal nostro Francesco Fossetti in compagnia della Regione Toscana, per un'iniziativa volta a promuovere le straordinarie bellezze di questo angolo d'Italia.

Nel corso delle ultime settimane, vi abbiamo proposto a cadenza regolare i nuovi spot parte del programma Toscana Fantasy, campagna pubblicitaria volta a presentare in chiave moderna e ironica alcuni dei luoghi più belli della regione. Plasmata dai professionisti della casa di produzione Fidelio, la selezione di tre filmati si contraddistingue per i toni divertenti e non convenzionali, volti a porre l'accento sulle leggende e la storia delle terre toscane.

Tra gli splendidi scenari di Volterra, San Gimignano, Lucca, Vinci e non solo, Toscana Fantasy ha visto la partecipazione del nostro Francesco Fossetti, sempre disposto ad accompagnare nuovi viaggiatori alla scoperta della sua Toscana. Vestiti in questo caso i panni di "entusiasta disturbatore", il Fossa ha dunque preso parte a tutte le riprese di Toscana Fantasy. Dopo avervi proposto i singoli spot, vi invitiamo ora a visionare in sequenza i tre video dedicati, riuniti in un unico e brioso filmato presentato proprio da Francesco Fossetti.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video resta ovviamente disponibile anche sul Canale YouTube di Everyeye: cosa ve ne pare del risultato finale^