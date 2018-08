Toshihiro Nagoshi: Microsoft e Nintendo rifiutarono Yakuza, ora lo vogliono

In un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di EDGE, il producer di SEGA Toshihiro Nagoshi ha rivelato un curioso retroscena sulla serie di Yakuza, dichiarando che Microsoft e Nintendo non si dimostrarono interessati a pubblicare i giochi della saga sulle loro console. Ora, invece, lo vorrebbero.

"Non l'ho mai detto prima, ma mentre stavamo portando la serie di Yakuza sulle console Sony, avevo fatto delle presentazioni anche a Microsoft e Nintendo. Allora dissero "No, non lo vogliamo". Ora dicono "Lo vogliamo!" (ride) Non capivano il motivo per cui avessi creato un gioco simile.", dichiara Nagoshi.

Proseguendo nell'intervista, il director di Yakuza ha spiegato come il target si rivolgesse principalmente a un pubblico maschile giapponese, raccontando le difficoltà iniziali incontrate con SEGA per approvare pienamente il progetto: "È diventato difficile per le aziende giapponesi competere con i giochi occidentali di alta qualità e con grandi budget, a meno di non realizzare un titolo sportivo, militare o fantasy. Ho fatto una presentazione due volte e non ho ottenuto l'approvazione dei miei capi. Sega stava lottando per guadagnare denaro ed era molto vicino alla bancarotta, quindi si unì a Sammy. Appena è successo, sono andato a vedere il nuovo proprietario e gli ho presentato il gioco, cercando la sua approvazione. Professionalmente, questo era abbastanza sbagliato. Ma sapevo che se il proprietario avesse detto "sì", sarebbe stato positivo per l'intera azienda. Ho ottenuto la sua approvazione, ma il nostro CEO era impazzito per il modo in cui l'avevo fatto (ride). Ha detto che era ingiusto."

Cosa ne pensate delle parole di Nagoshi? Stando alle parole del producer Daisuke Sato, sembra che la serie di Yakuza possa arrivare nel prossimo futuro anche su Xbox One.