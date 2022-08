Toshihiro Nagoshi su NetEase: hanno tanti soldi, vogliono sviluppare grandi giochi

A inizio anno, Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA e Studio Yakuza per passare a NetEase, dove è ora responsabile di Nagoshi Studio, un nuovo team fondato dal colosso cinese per sviluppare grandi giochi AAA per PC e console.

Nagoshi Studio non svilupperà giochi per smartphone e a ribadire il focus sulle grandi produzioni è lo stesso Nagoshi intervistato dal sito tedesco 4Players.de, in questa occasione il papà di Yakuza e Judgment ribadisce come abbia lasciato SEGA poiché stando di fare sempre le stesse cose, in NetEase il producer può continuare a sviluppare videogiochi mettendo sin da subito le carte in chiaro:

"Ho detto a NetEase che non avrei sviluppato giochi per mobile e loro erano d'accordo, però vogliono da me un grande blockbuster per console, per me va bene. Vi dirò, NetEase ha tanti soldi, un sacco di soldi e dunque il budget non sarà un problema."

Nagoshi ha le idee chiare e dopo aver lasciato Studio Yakuza in mani fidate, con il suo nuovo studio l'autore di Yakuza (e, forse non lo sapete, Super Monkey Ball) ha in mente di creare gradi giochi AAA per console con il pieno supporto di NetEase, publisher cinese che sta conquistando fette di mercato sempre maggiori anche in Occidente, investendo sempre più spesso in editori e sviluppatori occidentali.