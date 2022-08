Toshihiro Nagoshi, papà di Yakuza, rivela il vero motivo del suo addio a SEGA

Nell'ottobre del 2021 è arrivata la conferma che Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA dopo ben 32 anni di onorata carriera all'interno dell'azienda. Da allora il celebre game designer, creatore di serie come Yakuza e Super Monkey Ball, si è poi accasato a NetEase fondando così il suo Nagoshi Studio.

Un abbandono che ha fatto molto discutere, a quanto pare legato al fatto che Toshihiro Nagoshi era stufo di fare sempre le stesse cose per SEGA. Sembra però che il reale motivo dietro la grossa decisione sia un altro, come rivelato dallo stesso autore nel corso di un'intervista con il portale tedesco 4Players: semplicemente, Nagoshi non voleva più ricoprire alcuna carica dirigenziale all'interno di SEGA e non aveva alcuna intenzione di divenire il CEO dell'azienda.

Come spiegato a 4Players, negli ultimi anni con SEGA Nagoshi aveva cominciato a coprire "ruoli da top manager" che lo avevano allontanato sempre di più dallo sviluppo attivo dei suoi videogiochi. Per questo motivo, ad un certo punto l'autore ha parlato con i dirigenti del colosso nipponico dicendo loro chiaro e tondo di "non voler diventare il CEO di SEGA". L'azienda aveva tuttavia piani ben diversi, motivo per cui alla fine le due parti hanno deciso di prendere strade diverse dopo tre decenni passati assieme.

In ogni caso, assicura il designer, "i rapporti con SEGA rimangono molto amichevoli", segno che la separazione non è stata turbolenta nonostante tutto. Adesso però si guarda al futuro, con Toshihiro Nagoshi che ha speso grandi parole per NetEase sottolineando come il colosso cinese abbia non solo grossi capitali, ma anche l'intenzione di realizzare grandi giochi nel prossimo futuro.