Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA e Studio Yakuza, è ufficiale

Se ne parlava da tempo ma adesso arriva la conferma: Toshihiro Nagoshi, ideatore e produttore della serie Yakuza, ha lasciato SEGA e Ryu Ga Gotoku Studios, team da lui stesso fondato e diretto dal 2011.

Sul sito ufficiale di Ryu Ga Gotoku Studios è stato pubblicato un messaggio nel quale il team si dice ottimista per il futuro, l'eredità di Yakuza verrà portata avanti da uno studio esperto ed affiatato, guidato dalla passione per la serie. Studio Yakuza è consapevole del fatto che il nome Ryu Ga Gotoku Studios per molti voglia dire automaticamente Toshihiro Nagoshi, un fattore che testimonia il buon lavoro svolto dall'ex producer della serie.

Nagoshi dal canto suo ha pubblicato un brevissimo messaggio nel quale conferma l'addio a SEGA e Ryu Ga Gotoku Studios per seguire nuovi obiettivi professionali ed augura tutto il meglio ai suoi colleghi. Secondo alcuni rumor Nagoshi avrebbe lasciato SEGA per NetEase, il colosso cinese ha aperto un nuovo studio di sviluppo a Tokyo e starebbe reclutando varie personalità dell'industria per mettere insieme un team dedito alla creazione di giochi AAA per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Nagoshi sarebbe solamente il primo di una serie di grossi nomi dell'industria giapponese pronti ad abbandonare le rispettive compagnie per passare a NetEase, al momento però si tratta solamente di indiscrezioni.