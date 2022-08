Toshihiro Nagoshi oltre Yakuza: il nuovo gioco 'sarà simile ai film di Tarantino'

Nel rimarcare la volontà di NetEase di sviluppare grandi giochi, Toshihiro Nagoshi ha voluto aprire una finestra sul futuro e, nel corso di un'intervista concessa a 4Players, ha discusso del lavoro che sta portando avanti insieme ai suoi collaboratori del Nagoshi Studio.

Ai microfoni dei giornalisti del portale videoludico tedesco, il leggendario papà della serie di Yakuza ha esordito nel suo discorso affermando come "ovviamente non posso ancora rivelarvi molto sul nostro nuovo videogioco, ma di certo posso darvene un'idea approssimativa: conterrà sicuramente degli elementi di gameplay legati alla violenza, ma non sarà un titolo thriller o addirittura horror".

Nagoshi non nasconde inoltre di volersi rifare all'iconica filmografia di Quentin Tarantino per infondere un pizzico di umorismo nero e di imprevedibilità nel suo prossimo progetto: "Voglio che il mio gioco sia più simile a un film di Tarantino, quindi ci sarà spazio per degli elementi di umorismo. Sarà un qualcosa che avrà un tocco umano, con un po' di serietà alternata a spensieratezza, senza gli eccessi della violenza intimidatoria, cruenta o brutale".

Nel concludere il suo intervento, il creatore di Yakuza spiega inoltre di non voler tenere nascosto a lungo il suo prossimo videogioco: "Non sono quel genere di persone che si tiene le cose per sé, quindi probabilmente non dovrete aspettare ancora a lungo... o meglio, diciamo che lo annuncerò molto prima di quanto farebbero altri sviluppatori!".