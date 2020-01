Toss a Coin to Your Witcher: la canzone della serie Netflix con le scene di The Witcher 3

Se avete seguito la serie The Witcher su Netflix conoscerete sicuramente il brano "Toss a Coin to Your Witcher" cantato da Ranuncolo allo Strigo, diventando rapidamente un vero e proprio tormentone dello show.

Con l'obiettivo di unire l'immagine della serie Netflix con quello della serie videoludica di CD Projekt RED abbiamo creato un video musicale "alternativo" realizzato utilizzando sequenze tratte da The Witcher 3 Wild Hunt, il più recente gioco della saga. Potete vedere il video completo in apertura, fateci sapere cosa ne pensate nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Il successo della serie TV di The Witcher ha fatto crescere notevolmente la popolarità del terzo capitolo delle avventure dello Strigo, tornato ai vertici delle classifiche di vendita a fine anno e capace di segnare nuovi record su Steam, con 100.000 giocatori connessi in contemporanea. A tal proposito, se avete iniziato a giocare da poco spinti dal richiamo dello show TV vi raccomandiamo di leggere la nostra guida di The Witcher 3 Wild Hunt con consigli utili e suggerimenti pensati proprio per i nuovi giocatori.

Per orientarsi meglio in questo universo potete consultare inoltre la timeline ufficiale di The Witcher, ideale per fissare gli eventi e gli avvenimenti più importanti in ordine cronologico.