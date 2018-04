Totaku Collection: video unboxing per le statuine ufficiali dei personaggi PlayStation

Alcuni mesi fa veniva annunciata la Totaku Collection , una linea di statuine dedicate ai personaggi più noti del mondo PlayStation . Nella giornata di oggi, grazie ad un video unboxing pubblicato da GameStop Germania/Austria/Svizzera, possiamo dare uno sguardo più ravvicinato a queste sorte di amiibo targati

Tra gli amati personaggi riprodotti in queste statuine alte ciascuna 10 centimetri troviamo: Parappa da PaRappa the Rapper, Cacciatore di Bloodborne, Crash dalla serie Crash Bandicoot, Sackboy dalla serie LittleBigPlanet, navicella Feisar dalla serie Wipeout, ed Heihachi dalla serie Tekken (ricordiamo che i primi capitoli della serie picchiaduro arrivarono in esclusiva per PlayStation). Inizialmente era prevista l'inclusione dell'action figure di Kratos, noto protagonista di God of War, ma quest'ultima sarà commercializzata in seguito assieme ad una dedicata a Ni No Kuni II: Revant Kingdom.

Per quanto presentino esteticamente delle somiglianze con gli amiibo di Nintendo, le statuine della Totaku Collection, licenziate ufficialmente da Sony, non presenteranno alcuna funzionalità da sfruttare in-game nei loro rispettivi videogiochi, e saranno quindi acquistabili come dei semplici pezzi da collezione. Il prodotto sarà in vendita in Europa dal 6 aprile, ed in Nord America dal 7 aprile. Vi lasciamo al video unboxing che trovate in cima. Cosa ne pensate di queste action figure?