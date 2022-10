Total Tank Generals: demo gratis su Steam per lo strategico 4X

Come accade ormai al lancio di ogni Steam Next Fest, l'evento digitale organizzato da Valve mette a disposizione dei videogiocatori di tutto il mondo un'ampia gamma di demo gratuite, tra le quali troviamo anche quella di Total Tank Generals.

Il gioco in questione è uno strategico a turni 4X ambientato nella seconda guerra mondiale e nel quale si possono trovare svariate campagne con protagonisti generali storici come Patton, Zhukov e Rommel.

Ecco di seguito il link per procedere al download del gioco in versione dimostrativa:

Questi sono invece i requisiti di sistema della versione di prova:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: i5-6400 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060 o superiore, purché abbia almeno 3GB RAM

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: i5-6400 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 1660 o superiore

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Il gioco, in sviluppo presso il team Noobz From Poland e pubblicato da 505 Games, arriverà in versione definitiva su PC (Steam) nel corso del prossimo anno. Vi ricordiamo che anche la demo di Clash Artifacts of Chaos è disponibile su Steam per un periodo di tempo limitato insieme a quelle di tantissimi altri prodotti.