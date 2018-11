Total War Arena delude le aspettative, i server chiuderanno a febbraio 2019

Total War: Arena, la visione free-to-play della nota saga di strategia in tempo reale di Wargaming e Creative Assembly, non ha registrato numeri positivi sin dal lancio della beta avvenuta lo scorso febbraio.

A causa dei risultati deludenti, publisher e sviluppatore hanno deciso di abbandonare definitivamente il progetto e di chiudere i server del gioco a febbraio 2019. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"Sfortunatamente, durante l'open beta, il gioco non ha rispettato le previsioni né di Creative Assembly né di Wargaming, ed è stato deciso di portare lo sviluppo alla sua conclusione. Vorremmo ringraziare il team di Arena, che ha messo cuore e anima in questo gioco ed è rimasto deluso tanto quanto voi". Gli sviluppatori, così come le tecnologie che hanno contribuito alla realizzazione di Arena torneranno ad essere utili per i prossimi capitoli della serie Total War.

Per farsi perdonare, Creative Assembly regalerà uno dei seguenti contenuti ai suoi giocatori:

Total War: Medieval II - Definitive Edition

Hannibal at the Gates (DLC di Total War: Rome II)

Age of Charlemagne (DLC di Total War: Attila)

Grim and the Grave (DLC di Total War: Warhammer)

Coloro che hanno affrontato almeno 100 battaglie in Arena potranno riscattare 30 giorni di abbonamento premium in World of Tanks, World of Warships e World of Warplanes. Infine, gli utenti che hanno versato denaro con le microtransazioni di Arena potranno reinvestire i soldi all'interno dei giochi "World of" di Wargaming.