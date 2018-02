hanno annunciato che l'Open Beta diprenderà il via il prossimo 22 febbraio e andrà avanti per un periodo non meglio specificato.

Total War Arena è un gioco di strategia a squadre che propone enormi scontri all'interno di gigantesche arene. Il gameplay di stampo strategico è basato sulle meccaniche di gioco di Total War, alle quali si aggiunge una componente multiplayer in tempo reale.

Total War Arena sarà pubblicato su PC, Mac e piattaforme mobile da Wargaming Alliance, etichetta di Wargaming.net specializzata nel lancio e nella gestione di prodotti Free-To-Play di successo.