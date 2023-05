Total War Pharaoh: la saga strategica ci porta a combattere nell'Antico Egitto

I ragazzi di Creative Assembly approfittano della relativa quiete mediatica che precede la pazza estate di eventi videoludici per catturare le attenzioni dei patiti di esperienze strategiche con l'annuncio ufficiale di Total War Pharaoh, il nuovo capitolo dell'ormai iconica serie targata SEGA.

Il trailer in cinematica che accompagna il reveal di Total War Pharaoh ci immerge nelle atmosfere di questo titolo che offrirà a tutti gli appassionati l'opportunità di scoprire l'Antico Egitto nell'epoca della sua massima potenza per affrontare i drammatici eventi che ne minacciarono la distruzione.

Oltre alla fedele ricostruzione storica di scenari, unità ed elementi architettonici che caratterizza da sempre il lavoro di Creative Assembly, il capitolo di Total War ambientato nell'Antico Egitto promette di farci sperimentare delle battaglie dinamiche in tempo reale ancora più profonde e un sistema gestionale a turni che aprirà una finestra sugli eventi più rappresentativi dell'epoca del faraone Merneptah.

Ai giocatori spetterà perciò il compito di avere la meglio sui propri avversari per resistere al crollo della civiltà egizia e passare alla storia come l'ultimo, grande faraone. I contendenti al trono, ad ogni modo, saranno davvero numerosi e agguerriti, come testimoniato dalle scene di battaglia della prima infornata di immagini ingame che potete ammirare nella galleria in calce alla notizia.

Il lancio di Total War Pharaoh è previsto per il mese di ottobre del 2023 in esclusiva su PC, tanto su Steam quanto su Epic Games Store.