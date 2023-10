Total War Pharaoh parte male su Steam: numero di giocatori inferiore a Rome II

Sembra che il fascino dell'Antico Egitto non si sia rivelato sufficiente a sospingere Total War Pharaoh in queste prime ore dal lancio del nuovo strategico di SEGA e Creative Assembly.

Al momento in cui scriviamo, ci sono più giocatori impegnati su controverso Total War: Rome II che su Total War: Pharaoh, nonostante il primo porti sul groppone più di 10 anni ed il secondo sia stato pubblicato soltanto ieri. Uno dei motivi principali dietro il basso numero di giocatori di Total War: Pharaoh (attualmente 3.528) potrebbe essere il suo comparto contenutistico modesto se confrontato ad altri titoli della serie come Total War Warhammer 3. Venduto a 59,99 euro, molti utenti hanno evidentemente giudicato sproporzionato il prezzo di Pharaoh per la quantità di contenuti forniti dal gioco, che presenta solo 8 fazioni giocabili e una mappa della campagna molto più piccola del solito.

Pharaoh fa di fatto parte dei capitoli minori della serie Total War, tuttavia lo strategico ambientato nell'Antigo Egitto è proposto ad un prezzo simile a quello di Warhammer 3 o Three Kingdoms, il che sembra aver scoraggiato molti potenziali giocatori dall'acquisto. Il picco registrato su Steam è di 5.424 giocatori connessi in contemporanea, un numero sconfortante che suggerisce un numero di vendite troppo basso per il gioco. Dati che vengono visti in chiave ancor più negativa se consideriamo che quella di Valve è l'unica piattaforma sulla quale Pharoah è attualmente disponibile.

Nonostante questo, lo strategico di Creative Assembly ha saputo convincere sotto il profilo ludico: per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Total War Pharaoh.