Total War Rome II: gameplay e immagini della nuova espansione Empire Divided

A ben quattro anni di distanza dalla sua uscita,si arricchisce con una nuova espansione intitolata, in arrivo il 30 novembre.

Proporrà una nuova campagna ambientata nel terzo secolo, uno dei periodi più importanti della storia di Roma. L'Impero è stato spinto sull'orlo del collasso economico dal susseguirsi di Imperatori incapaci, mentre ai confini prosperano le tribù barbare. In questo contesto, Aureliano è pronto a prendere le redini di Roma.

Empire Divided metterà a disposizione dieci fazioni giocabili di cinque gruppi culturali differenti, mentre nella campagna faranno il loro debutto nuovi fattori come le pestilenze, i culti e il banditismo. Le tecnologie e gli edifici saranno rivisti per rispettare i canoni dell'epoca. In cima alla notizia trovate un lungo gameplay di oltre venti minuti della campagna di Aureliano, che marcia in Italia alla riconquista delle terre finite in mano ad alcuni pretendenti al trono. In calce, invece, trovate le prima immagini ufficiali dell'espansione.

Total War: Rome II è disponibile esclusivamente su PC. Empire Divided può già essere preordinato su Steam al prezzo di 15,29 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo pieno di 16,99 euro.