Total War Rome Remastered: il kolossal strategico arriva ad aprile con grafica 4K

I rappresentanti di SEGA fanno la gioia degli appassionati di videogiochi RTS e gestionali annunciando ufficialmente Total War Rome Remastered, la riedizione con grafica attualizzata del kolossal strategico di Creative Assembly.

In questa sua nuova versione realizzata in collaborazione con Feral Interactive, Total War Rome vanterà una risoluzione 4K e tantissime aggiunte al comparto grafico, come il supporto agli schermi panoramici e ultrawide, il rimodellamento degli edifici e degli oggetti ingame o l'aggiunta di effetti ambientali inediti per le nubi di polvere e la foschia da calore. Tutte le mappe della campagna saranno dotate di modelli ad alta definizione e con esse le unità da schierare sul campo di battaglia, oltre ovviamente agli elementi dell'interfaccia.

Anche sul fronte delle meccaniche di gameplay assisteremo a diverse innovazioni. La visuale di gioco è stata potenziata con le opzioni per la rotazione della mappa e uno zoom maggiore nella Campagna. Non meno interessanti sono poi le sorprese previste nelle schermate su Diplomazia e Sicurezza, con mappe termiche, icone in sovrimpressione ed effetti ulteriori che contribuiranno a rendere ancora più immersiva l'esperienza strategica.

Tra le novità di gameplay ci saranno poi gli agenti inediti dei Mercanti, le 16 fazioni aggiuntive (per un totale di 38) selezionabili sia nella campagna che nelle Schermaglie online e le opzioni per il multiplayer cross platform tra sistemi Windows, Mac e Linux. L'uscita di Total War Rome Remastered è prevista per il 29 aprile su Steam, nella triplice edizione per PC Windows, Mac OS e Linux. Chi possiede già una copia di Rome Total War, fino all'1 giugno potrà acquistare Rome Remastered a metà prezzo sullo store digitale di Valve.