Total War Rome Remastered: video confronto sulle novità grafiche della riedizione 4K

Pochi giorni dopo l'annuncio di Total War Rome Remastered, Creative Assembly e i ragazzi di Feral Interactive confezionano un video confronto con il kolossal strategico originario per illustrare alcune delle numerose novità grafiche e contenutistiche della riedizione 4K.

Il trailer proposto da SEGA ci permette così di sbirciare tra le pieghe delle innovazioni che accompagneranno la riformulazione della grafica in 4K, con benefici che si rifletteranno sulla qualità delle immagini a schermo e sulla nitidezza degli elementi dell'interfaccia, anch'essi riprogettati per adattarsi al nuovo contesto che prevede il supporto ai monitor ultrawide e agli schermi panoramici.

Come possiamo notare nel video, la Remastered di Total War Rome porterà in dote anche unità e edifici rimodellati, degli effetti ambientali più curati e ambientazioni più rifinite. Per l'occasione, gli sviluppatori amplieranno ludica per fare spazio a una visuale di gioco più personalizzabile e con uno zoom maggiore e a migliore per le schermate su Diplomazia e Sicurezza. A questi, si aggiungeranno anche gli agenti inediti dei Mercanti, un roster con ben 38 fazioni selezionabili (di cui 16 inedite) e il multiplayer cross-platform tra sistemi Windows, Mac e Linux.

Il lancio di Total War Rome Remastered è atteso per il 29 aprile su Steam nelle edizioni PC Windows, Mac OS e Linux. Nel rivolgersi ai fan della serie, i rappresentanti di SEGA ricordano che la remaster 4K dello strategico di Creative Assembly è acquistabile a metà prezzo fino all'1 giugno per chi possiede già una copia su Steam del titolo originario.