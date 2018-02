Total War Saga Thrones of Britannia: trailer e video gameplay dedicati al Regno Gaelico

hanno pubblicato due nuovi video di, entrambi dedicati ale al suo Re,

Il primo dei due (lo trovate in apertura) è uno stupendo Cinematic Trailer che permette di contestualizzare la storia. Un uomo stremato annuncia l'arrivo di un poderoso esercito comandato da Re Flann Sinna, che sta distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino, forte di un'alleanza con i Vichinghi. Nel secondo, che trovate in calce alla notizia, è invece possibile vedere in azione l'esercito di Mide in un vero e proprio video gameplay di oltre otto minuti. Vengono illustrate le basi del gioco, le caratteristiche del Regno Gaelico e alcune delle scelte che è possibile compiere al fine di raggiungere l'obiettivo.

Total War Saga è un progetto annunciato da Creative Assembly e Sega la scorsa estate, una serie spin-off che si focalizzerà su epoche storiche ben precise non coperte dai titoli della serie principale. Il primo di questi, Total War Saga: Thrones of Britannia, verrà pubblicato su PC il prossimo 19 aprile. Il gioco può già essere preordinato su Steam a 35,99 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo pieno.