Total War Saga: Troy, ecco come ottenere Gratis il dlc delle Amazzoni

Per tutti gli appassionati di Total War, l’ultima iterazione della serie, Troy, si arricchirà a settembre di un DLC che introdurrà una nuova fazione, le Amazzoni. Continuate a leggere per scoprire come ottenere gratuitamente questa espansione.

Il DLC delle Amazzoni introduce all’interno di Total War Saga: Troy due nuovi eroi epici: la regina guerriera Pentesilea e sua sorella Ippolita, desiderose di garantirsi un posto di rilievo durante la guerra di Troia.

Nei panni di Ippolita avrete la possibilità di guidare un regno in stile classico, ma con alcune meccaniche uniche, tra cui la possibilità di conquistare alcune regioni sacre per raccogliere i tesori delle Amazzoni, che vi permetteranno di aumentare il grado delle unità, migliorare gli accordi diplomatici e completare più velocemente i decreti reali.

Scegliendo di giocare con Pentesilea potrete invece utilizzare e sfruttare la meccanica dell’Orda, già vista nei precedenti Total War, attraversando il mondo alla ricerca continua di nuovi insediamenti da saccheggiare per ottenere bottino di guerra unico.

Le unità della fazione delle Amazzoni, sia che si giochi con Ippolita che con Pentesilea, sono costituite interamente da donne, e dispongono di ottimi reparti di cavalleria, che grazie alla propria agilità e manovrabilità permettono di ideare nuovissime strategie sul campo di battaglia.

Per ottenere gratuitamente una copia dell’espansione al momento dell’uscita, non dovete far altro che recarvi sulla pagina dedicata del sito ufficiale, scorrere fino in fondo e premere il pulsante per la registrazione. Giunti a questo punto, dovrete collegare il vostro account di Epic Games con quello di Total War: così facendo vi registrerete a Total War Access, un servizio gratuito che vi permetterà di ottenere anche altri benefici. Dopo aver collegato gli account riceverete un messaggio di conferma, e a settembre, il giorno dell’uscita del dlc, otterrete gratuitamente il pacchetto aggiuntivo delle Amazzoni.

