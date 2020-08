A Total War Saga Troy gratis su PC: più di 7,5 milioni di utenti l'hanno scaricato

Il successo riscosso dalla promozione legata ad A Total War Saga: Troy è stato incredibile, al punto da stupire lo stesso team di sviluppo. Il titolo, regalato nelle prime 24 ore dall'uscita sullo store di Epic Games, è stato riscattato più di un milione di volte nella prima ora e 7,5 milioni di volte nell'arco della giornata.

Trattandosi di un gioco appartenente ad un genere di nicchia, Creative Assembly non si aspettava un numero tanto elevato di adesioni. Un simile successo non può che aver reso felice il team, che spera di trovare in questi giocatori dei nuovi appassionati del genere che acquisteranno i prossimi giochi del brand e, perché no, recupereranno gli episodi precedenti.

Ecco di seguito le parole di Rob Bartholomew, chief product officer del gioco:

"Eravamo fiduciosi sul successo di questa iniziativa ma non avevamo previsto una simile accoglienza. È stato incredibile collaborare con Epic Games per regalare al lancio il nostro prodotto a tutti i giocatori. Adesso possiamo fare in modo che tanti giocatori nuovi o vecchi possano vivere una delle esperienze di questa incredibile serie. Siamo davvero felici."

L'offerta, che ha avuto una durata di sole 24 ore, non è più attiva e chiunque voglia aggiungere il gioco alla propria libreria digitale può farlo al prezzo di 49,99 euro esclusivamente sull'Epic Games Store. Vi ricordiamo infatti che il titolo Creative Assembly sarà un'esclusiva temporale Epic per un anno e arriverà quindi su Steam non prima dell'estate 2021.