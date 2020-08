Total War Saga: Troy, guida alla fazione di Achille

In Total War Saga: Troy è possibile ripercorrere, e riscrivere, le gesta dei leggendari eroi che si diedero battaglia per la conquista della città di Troia e la mano della bella principessa Elena. Vediamo oggi le caratteristiche del più famoso e iconico personaggio omerico, Achille.

Il prode Achille, sovrano della città di Ftia, è descritto come il più grande guerriero dell’epoca, campione indiscusso del mondo greco; un semidio che non conosce la sconfitta e vive con il solo scopo di inseguire fama, gloria e vittorie, ma il cui stato d’animo è facilmente mutevole e influenza l’umore di tutto il suo esercito. Queste caratteristiche sono riassunte attraverso le due meccaniche uniche della sua fazione, ovvero Testa Calda e Leggenda Vivente.

Testa Calda

L’umore variabile di Achille influenza il suo esercito e i suoi sudditi, apportando bonus o malus a seconda della situazione. All’interno del gioco esistono 3 stati d’animo differenti del prode acheo, più una condizione di tranquillità aggiuntiva che si presenta ogniqualvolta nessuno degli altri umori è attivo. Le vostre azioni avranno delle ripercussioni sugli stati d’animo, riempiendo progressivamente i loro indicatori: una volta raggiunto il 100% si attiverà quello specifico umore, portando con sé alcuni effetti che si riflettono sull’esperienza di gioco.

Indignato

Cambia nei seguenti modi:

passando tempo riposando negli insediamenti;

avendo eroi con bassa motivazione;

perdendo ausiliari;

rompendo trattati diplomatici;

vincendo duelli con la meccanica della Leggenda Vivente;

rifiutando duelli.

Gli effetti sono invece i seguenti:

+30% alla produzione delle risorse in tutta la fazione;

+10 alla felicità nella provincia locale;

-10 all’influenza in tutta la fazione;

-50 alla valutazione diplomatica per ogni accordo.

In Lutto

Cambia se:

unità dell’esercito di Achille vengono distrutte;

insediamenti vengono saccheggiati;

i prigionieri vengono uccisi;

il supporto degli dei svanisce;

eroi alleati vengono feriti o uccisi in battaglia;

vincete duelli attraverso la meccanica della Leggenda Vivente.

Porta i seguenti effetti:

+20% al favore divino da tutti i templi;

+20% favore divino dai rituali delle sacerdotesse in tutta la fazione;

+200 punti esperienza per turno a tutte le unità;

-7 alla felicità in tutta la fazione.

Adirato

Cambia con i seguenti eventi:

guerra con fazioni confinanti;

regioni saccheggiate;

sconfitta con qualsiasi esercito o guarnigione;

azioni degli agenti contro Achille;

subendo imboscate con Achille;

vincendo duelli con la meccanica della Leggenda Vivente;

i guerrieri rifiutano i duelli.

Anche questo stato d’animo fornisce diversi effetti:

+40% attacco corpo a corpo per tutte le unità dell’esercito di Achille;

+25% ai danni per tutte le unità dell’esercito di Achille;

+100% al bottino post-battaglia in tutta la fazione;

+10% alla velocità di riempimento delle perdite in tutta la fazione;

+100% al bottino derivante da saccheggi e razzie in tutta la fazione;

-30% alla produzione di risorse in tutta la fazione;

-50 alla crescita in tutta la fazione.

Fiero

Questo umore è quello di default, non ha alcun effetto e può essere ripristinato offrendo dei doni ad Achille per placarne l’umore.

Leggenda Vivente

L’obiettivo che anima le gesta di Achille è quello di essere riconosciuto come il più grande guerriero del mondo greco, e per questo è alla costante ricerca di avversari da affrontare e sconfiggere per affermare la propria supremazia. Durante il gioco, diversi nemici andranno a comporre la lista degli avversari di Achille, minando la sua autorità e diminuendo progressivamente i bonus che derivano dalla sua autorità. Per mantenere questi effetti attivi e pieni dovrete assicurarvi di sconfiggere costantemente chiunque osi mettere in dubbio le abilità di Achille. Per farlo avrete due possibilità: sconfiggere l’esercito di quel campione in battaglia, oppure sfidarlo ad un duello personale: nel secondo caso, se la sfida verrà accettata, vedrete Achille partire per un viaggio di 3 turni; nel caso in cui il duello venga rifiutato, invece, sarete costretti a sconfiggere il nemico sul campo di battaglia. In alcune occasioni, l’avversario si arrenderà immediatamente dopo la proposta di un duello, accettando e riconoscendo la superiorità di Achille. Una volta sconfitti tutti i 3 avversari che costituiscono ogni set, otterrete un bonus all’influenza e una riduzione dei costi di mantenimento dell’esercito in tutta la fazione per 10 turni, dopodiché compariranno nuovi sfidanti.

Condizioni Vittoria Omerica

Le condizioni da soddisfare per conquistare la Vittoria Omerica con Achille, un tipo di vittoria che tende a ricalcare gli avvenimenti raccontati nel mito della città di Troia, e che propone obiettivi differenti per ogni fazione principale, sono le seguenti:



Completa tutte le 12 missioni epiche

Assicurati che le seguenti fazioni non esistano: Troia, Ettore di Troia, Paride di Troia

Raggiungi il livello 27 con Achille

Soddisfacendo tutte le condizioni contemporaneamente vi consentirà di ottenere la Vittoria Omerica di Achille.

Consigli per la Campagna

Se la vostra idea è quella di giocare una campagna “classica”, utilizzando uno stile di gioco neutrale e mantenendo Achille Orgoglioso per evitare ogni possibile malus, lasciate perdere: la strategia migliore è infatti quella di essere molto aggressivi. Iniziate siglando qualche patto di non aggressione e qualche accordo di scambio con le fazioni greche giocabili (Agamennone, Menelao, Odisseo) e con le fazioni minori amichevoli (Aiace il Giovane, Aiace il Vecchio, Diomede), poiché è molto probabile che gli altri vostri vicini vi attacchino durante i primi turni. Per sopravvivere all’accerchiamento avete una sola possibilità, soprattutto giocando a difficoltà più elevate: ottenere lo stato d’animo Adirato, che porta con sé giganteschi bonus durante le battaglie. Sfruttate la guerra iniziale contro gli Ellopi e i duelli per aumentare la rabbia di Achille, e ricordatevi di scegliere sempre la relativa opzione durante gli eventi e le missioni epiche in cui è possibile farlo.



Per evitare che la carenza di risorse generata dall’umore nero di Achille vi porti in uno stato di crisi, saccheggiate e razziate spesso i territori e gli insediamenti dei vostri rivali, in modo tale da ottenere consistenti bottini di guerra. Così facendo riuscirete a respingere tutti gli assalitori, rinsaldando dapprima la vostra posizione, ed emergendo poi come la potenza dominante nell’area.

Il nuovo titolo di Creative Assembly ha avuto un grande successo grazie alla promozione gratuita fatta nel giorno del lancio, con 7,5 milioni di download in poche ore.