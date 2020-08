Total War Saga: Troy, guida alla fazione di Menelao

Come da tradizione della serie, anche in Total War Saga: Troy ritroviamo una buona quantità di fazioni con cui è possibile iniziare una campagna, tutte differenziate per posizione di partenza, caratteristiche uniche ed unità speciali. Analizziamo in questa guida la fazione guidata da Menelao.

Menelao è il re della potente città di Sparta, e il marito di Elena, rapita da Paride di Troia: per questo motivo egli nutre sentimenti di vendetta nei confronti dei Troiani, e cerca con ogni mezzo di raccogliere le forze degli achei per dare l’assalto alla città mitologica. Probabilmente la fazione più facile da utilizzare, soprattutto per i giocatori meno esperti, nonché quella più simile ai Total War classici, grazie alla speciale meccanica di reclutamento globale che può utilizzare.

Situazione di Partenza

Menelao inizia la sua campagna nella regione del Lacedemone, sulla costa sud-occidentale della penisola greca; oltre ai separatisti spartani, i nemici naturali di Sparta sono le isole a sud, tra le quali spicca la grande Creta, mentre le fazioni a nord tenderanno ad essere particolarmente amichevoli, proponendo spesso scambi e alleanze. Il consiglio per iniziare è di collaborare con Achille, tramite alleanze e scambi, poiché il re di Ftia sarà talmente generoso da concedervi alcune risorse gratuitamente durante i primi turni. Conquistare la totalità dell’isola di Creta, distruggendo il dominio della fazione di Cnosso ed usurpandone il trono, vi permetterà di ottenere alcuni bonus unici per la vostra campagna.

Meccaniche uniche

Anche la fazione di Menelao permette di avere accesso a due meccaniche di gioco speciali e uniche, che potete approfondire qui di seguito:

Colonie Spartane - grazie a questa abilità, utilizzando Menelao sarà possibile colonizzare le città rase al suolo anche dalla distanza, senza dover fisicamente recarsi sul posto con un esercito. In aggiunta a ciò, non sarà necessario sacrificare parte dei propri uomini per effettuare la colonizzazione: gli unici costi da sostenere riguardano il legno, e la quantità di questa risorsa da spendere aumenta con l’aumentare della distanza tra la città da colonizzare e la capitale.

Chiamata alle Armi - la fazione di Menelao è l'unica, all'interno di Total War Saga: Troy, che può beneficiare dei vantaggi del reclutamento globale: questo vi permette di rinforzare i vostri eserciti anche al di fuori dei vostri territori, purché siate in territorio alleato, oppure in modalità accampamento se in territorio nemico, raddoppiamento però tempi e costi di reclutamento. Come se non bastasse, utilizzare il reclutamento globale vi permetterà anche di accedere alle unità reclutabili dalle fazioni di cui siete alleati, comprese le unità speciali: questa possibilità renderà i vostri eserciti i più completi e pericolosi della campagna.

Unità Uniche e Stile di Combattimento

La fazione di Menelao non può reclutare eroi arcieri, ma può invece schierare sul campo molti tipi di unità di fanteria media e pesante, utilizzando la loro forza d’urto per impattare le linee avversarie dopo averle sfoltite con attacchi a distanza di frombolieri e arcieri; dispone inoltre di tre unità speciali:

- Campioni con Ascia

- Guerrieri con Ascia Eroici

- Emerodromi Leggeri con Lancia

Condizioni Vittoria Omerica

Per ottenere la Vittoria Omerica con Menelao, è necessario:

- completare tutte le 12 missioni epiche

- conquistare o confederare le seguenti fazioni: Troia, Paride di Troia, Ettore di Troia

- catturare Elena

- mantenere il controllo delle città di Troia e Cnosso fino alla vittoria

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per la fazione di Achille. Sapevate che è possibile ottenere gratuitamente il primo dlc sulle Amazzoni?