Total War Shogun 2 gratis per PC, ecco come scaricarlo

Dopo i problemi con il download di Total War Shogun 2 riscontrati nella giornata di ieri, SEGA e Creative Assembly hanno annunciato che da questo momento è possibile scaricare gratis il gioco, ecco tutte le istruzioni per effettuare il download.

"Nei secoli più bui del Giappone, una guerra interminabile divide il Paese. Nel bel mezzo del XVI Secolo, il Giappone Feudale, un tempo amministrato da un governo unico, è ora spaccato in numerosi clan in guerra. Dieci leggendari signori della guerra lottano per la supremazia mentre tradimenti e conflitti fanno appassire l'Impero. Solo uno si ergerà su tutti per guadagnarsi il titolo di shogun... Gli altri moriranno sotto la sua spada. Entra nei panni di un Daimyo, leader del clan, e tramite scontri militari, economici e diplomatici raggiungi l'ambìto obiettivo: riunire il Giappone sotto il suo comando supremo e divenire il nuovo Shogun, sovrano indiscusso di una nazione infine placata."

Potete scaricare Total War Shogun 2 gratis seguendo questo link:

Una volta aggiunto alla libreria di Steam il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, attenzione però perchè avete tempo fino al primo maggio per riscattarlo. Indubbiamente un bel regalo, visto che parliamo di uno dei migliori titoli della serie strategica targata Creative Assembly.