Total War Shogun 2 presto gratis su Steam: potrete farlo vostro per sempre

Sembra che gli sviluppatori non abbiano ancora terminato di regalare i propri giochi in questo difficile periodo di quarantena. Grazie a SteamDB, portale che tiene traccia di tutti i movimenti nel database del negozio digitale di Valve, abbiamo scoperto che presto Total War: Shogun 2 verrà regalato a tutti i giocatori della piattaforma.

Stando a quanto indicato, SEGA e Creative Assembly metteranno a disposizione Total War: Shogun 2 gratis dal 27 aprile al primo maggio. Durante quel lasso di tempo, tutti i giocatori che riscatteranno il titolo su Steam potranno conservarlo nella propria libreria per sempre. Non si tratta, quindi, di un semplice periodo di gioco gratuito, bensì di un vero e proprio regalo.

Total War: Shogun 2 ha ormai nove anni sul groppone, ma è ancora ricordato come uno dei migliori episodi della saga. Questo gioco di strategia in tempo reale catapulta i giocatori nel bel mezzo del XVI secolo, un periodo in cui il Giappone Feudale, un tempo amministrato da un governo unico, era spaccato in numerosi clan in guerra. Nei panni di un Daimyo, leader del clan, e tramite scontri militari, economici e diplomatici, i giocatori sono chiamati a sconfiggere gli altri signori della guerra e riunire il Giappone sotto i proprio comando supremo facendosi eleggere Shogun. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Total War: Shogun 2.

