Total War Three Kingdoms esce il 7 marzo 2019: svelata la Collector's Edition

SEGA e Creative Assembly hanno annunciato che Total War Three Kingdoms sarà disponibile su PC dal 7 marzo del 2019. Cono l'occasione sono state annunciate anche la Limited e la Collector's Edition del gioco, in arrivo con una serie di contenuti bonus.

Early Adopter Bonus

I giocatori che acquisteranno Total War: Three Kingdoms presso un retailer approvato da SEGA, prima dell’uscita ufficiale o nella prima settimana di saldi, riceveranno gratuitamente l'Early Adopter Bonus: The Yellow Turban Rebellion, un Warlord Pack DLC che introduce tre nuovi Warlord per la campagna, permettendo ai giocatori di guidare legioni di banditi, zeloti e popolani in una crociata per rovesciare la corrotta dinastia Han e forgiare un nuovo futuro per il popolo cinese.

Con un nuovo entusiasmante roster di unità di guerrieri religiosi ispirati alle masse oppresse, questo Warlord Pack introduce anche tre nuove classi di eroi - Studiosi, Guaritori e Veterani - oltre a nuove virtù e abilità sviluppate attorno ai tre principi del Taoismo: Frugalità, Compassione ed Umiltà.

È ora possibile effettuare il pre-order di Total War: Three Kingdoms su Steam e presso retailer internazionali. Il gioco sarà disponibile su PC il 7 marzo 2019 e poco dopo su macOS e Linux tramite Feral Interactive.

Collector's Edition

La Collector's Edition di Total War: Three Kingdoms sarà disponibile in quantità limitate (solo nello store online ufficiale). Influenzata dalla moderna arte storicistica cinese che definisce la grafica del gioco, la Collector's Edition ha un bellissimo, moderno, elegante e minimalista cofanetto di lusso, con una vivace colorazione rossa e ornato con un francobollo cinese "Three Kingdoms" in foglia d'oro. All'interno è contenuta una raccolta di ricchezze adatte ad un imperatore:

Una statua di 24cm di Guan Yu

Una statua in resina pesante del leggendario eroe Guan Yu, un generale così talentuoso che dopo la sua morte ascese al cielo e conquistò uno status divino. Le persone pregano la sua statua quando cercano coraggio, forza, protezione e ricchezza. Essendo uno dei personaggi più iconici della Cina dei Tre Regni, si presenta come un personaggio chiave nel gioco e la sua statua è sicuramente degna di adorazione.

Un esclusivo Art Book

All'interno di una cover in ecopelle nera troverai una miriade di splendide ed esclusive opere d'arte; paesaggi pittorici, character concepts, progetti di edifici e un mucchio di autentiche armi ed armature.

Un Box in Limited-Edition

Una confezione di alta qualità, realizzata con autentica carta da calligrafia decorata con una box-art che combina magistralmente effetti acquerello e inchiostro cinesi.

Un poster reversibile con la mappa della campagna

Dai un'occhiata al cast dei Warlords giocabili e alle terre che conquisterai. Una parte del poster delinea la vasta geografia della Cina, l'altra ti presenta i vari personaggi e gli stili di gioco a tua disposizione.

Yellow Turban Rebellion Warlord Pack DLC - Early Adopter Bonus (Contenuto digitale)

Il Yellow Turban Rebellion Warlord Pack comprende tre Warlord giocabili con un roster completo formato dalle masse dimenticate e calpestate. Conduci fanatici zeloti nella loro crociata per far cadere l'impero Han e crea un nuovo impero per la gente nella Grande Campagna. Sfrutta i poteri dell'illuminazione studiando i "Three Books of Great Peace" incentrati sulle tre virtù del taoismo: frugalità, compassione e umiltà.

Limited Edition

Presso rivenditori selezionati, sarà disponibile anche una Limited Edition che include: una confezione esclusiva e un poster reversibile con la mappa della campagna e con i Warlord; così come descritto sopra. La Limited Edition include anche il DLC: Yellow Turban Rebellion Warlord Pack.